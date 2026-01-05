FIRENZE – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per neve martedì 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana. Dalla notte previsti fenomeni a partire dalle zone orientali in graduale estensione alle zone centrali della regione. Neve attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello e a quote di bassa collina (200-400 metri).
Allerta neve a Firenze e dintorni per l’Epifania: ecco dove
