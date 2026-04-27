All’Ippodromo del Visarno in tanti per la “Corsa dell’Arno” e “Il cappello più bello per Corri la vita”: i nomi dei vincitori

FIRENZE – Tra purosangue e cappelli d’autore all’insegna della beneficenza, è andata in scena sabato 25 aprile all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” un’altra edizione della “Corsa dell’Arno”. Insieme alla corsa al galoppo più longeva d’Italia, si è tenuta l’undicesima edizione de “Il cappello più bello per Corri la vita”, evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello […]

FIRENZE – Tra purosangue e cappelli d’autore all’insegna della beneficenza, è andata in scena sabato 25 aprile all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” un’altra edizione della “Corsa dell’Arno”. Insieme alla corsa al galoppo più longeva d’Italia, si è tenuta l’undicesima edizione de “Il cappello più bello per Corri la vita”, evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze. A imporsi nella 199° “Corsa dell’Arno”, tenutasi dopo la tradizionale passeggiata delle autorità, è stato il cavallo De Bisognosi con il jockey Andrea Mezzatesta, che ha alzato la bellissima coppa messa in palio da Cassetti Firenze.

Protagonisti della giornata, insieme ai cavalli purosangue provenienti da tutta Italia, sono stati i cappelli eleganti, creativi ed estrosi indossati in occasione del concorso che è ormai divenuto una tradizione nella tradizione. Numerosi i partecipanti, spinti non solo dalla competizione di moda, ma soprattutto dalla solidarietà: il concorso infatti ha la nobile finalità di raccogliere fondi per “Corri la vita” Onlus, l’associazione presieduta da Eleonora Frescobaldi che promuove progetti a sostegno di donne colpite da tumore al seno. I partecipanti al concorso sono stati oltre cento. Tre le categorie: Junior, Creatività ed Eleganza. La giuria che ha deciso i tre podi era presieduta da Francesca Frasconi, Silvia Prioreschi, Daniela Meucci, Pola Cecchi e Domenico Savini. La categoria Junior è stata vinta da Elide Filindassi, seconda Sofia Ponzalli e terzo Michele Baldi. Ad aggiudicarsi la categoria Eleganza, che premia l’accoppiata tra cappello e abito, è stata Luisa Iannone, seconda Iris Massa e terza Beatrice Balducci. Nella categoria Creatività ha trionfato Stella Perini, quindi Sandra Marcucci e Liliana Gelo.