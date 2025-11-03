Allo “Schema B” l’aperitivo diventa astrologico: le stelle… scendono a Prato

PRATO – A Prato c’è un posto dove si beve bene, si mangia meglio e si può anche scoprire qualcosa su di sé. Si chiama “Schema B” ed è tutto tranne che il solito locale. A partire dal cocktail bar con cucina, votato alla qualità e alla ricerca. Ingredienti italiani, monoporzioni fresche e sempre fatte in casa. Tutto senza glutine e senza lattosio, ma con tanto gusto. E ancora, Finger food all’italiana: polentina coi funghi, tortellini fritti, bombe di parmigiano, panelle, frittate ripiene, flan di spinaci e cracker artigianali. Piccole porzioni, grandi idee. Ma non è finita qui: nel bicchiere solo vini FIVI, birre artigianali senza glutine e cocktail curati con attenzione maniacale. Ma la vera magia arriva con l'”aperitivo astrologico”: ogni settimana, infatti, lo “Schema B” si trasforma in un piccolo universo dove tarologi, astrologi, guaritori e lettori di carte offrono mini-consulenze gratuite a chi partecipa alla serata. Un momento leggero, curioso, e spesso anche profondo. Così, fra un calice e una chiacchiera, si finisce sempre a parlare di segni, energie e coincidenze. Fra l’altro, “Schema B” è accogliente, ampio e sempre vivo: sessanta posti, atmosfera calda e la sensazione di essere nel posto giusto. Un aperitivo che non è solo da bere, è da vivere. Appuntamento quindi tutti i lunedì dalle 19 (consulenze gratuite fino a esaurimento posti). Per ulteriori informazioni seguire la pagina Instagram https://www.instagram.com/aperitivo_astrologico?igsh=MXFmNjc1NnV6djI5YQ== mentre per prenotare il proprio posto è necessario compilare il seguente form https://form.jotform.com/252933496007360?fbclid=PAZnRzaANynJRleHRuA2FlbQIxMQABpwwHkW15o_GnNDr4Jj8vtJ1CccTSlmQXKzw56A2l4n4INWVL3dUvpwAOusPR_aem_UsrFGdoNRDgLyp_3DVdDBQ.