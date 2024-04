Allo stadio Zatopek dieci appuntamenti da aprile a giugno. Protagonisti studenti e atleti del territorio

CAMPI BISENZIO – Dieci eventi. Sono quelli che andranno in scena da fine aprile all’inizio di giugno allo stadio Zatopek e che vedranno come protagonisti gli studenti e gli atleti del territorio. Si calcola, infatti, che in questo periodo saranno complessivamente circa diecimila le persone che arriveranno nel nostro Comune. A presentare gli appuntamenti in […]

CAMPI BISENZIO – Dieci eventi. Sono quelli che andranno in scena da fine aprile all’inizio di giugno allo stadio Zatopek e che vedranno come protagonisti gli studenti e gli atleti del territorio. Si calcola, infatti, che in questo periodo saranno complessivamente circa diecimila le persone che arriveranno nel nostro Comune. A presentare gli appuntamenti in programma, a Villa Rucellai, Federica Petti, vice-sindaco e assessore alla pubblica istruzione, Davide Baldazzi, assessore allo sport, Riccardo Bicchi, presidente dell’Atletica Campi, Alessandro Balli, coordinatore del progetto “Campi si Muove” e direttore tecnico dell’Atletica Campi, i dirigenti scolastici degli istituti del territorio e la dirigente della sede di “Liberi di educare”. Filo conduttore la promozione dello sport, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi a Campi Bisenzio. Palcoscenico delle manifestazioni lo stadio Zatopek, prima del previsto restyling che comprenderà, fra l’altro, il rinnovo della pista di atletica in programma nei mesi estivi. L’atletica sarà una disciplina cardine ma non l’unica: il progetto coinvolge infatti una dozzina di associazioni attive sul territorio: non a caso, tutti i presenti hanno voluto sottolineare “l’importanza di un percorso che porti a una crescita non solo fisica, ma anche umana”.

Questo il calendario degli eventi previsti: alcuni si svolgeranno nei giorni infrasettimanali, altri nei fine settimana. Sabato 27 aprile si parte con il “Trofeo Bettina”, campionato provinciale Fidal Esordienti 10 e Campionato regionale Csi. Sabato 4 e domenica 5 maggio campionato toscano di società Allievi e Allieve Fidal con gare di contorno del settore Assoluto e Juniores, manifestazione inserita nel Global Calendar Word Atletic. Una delle manifestazioni regionali più importanti della prima parte della stagione, che incoronerà le squadre regine a livello di atleti Under 18 e che sarà preludio della Finale nazionale Oro della stessa categoria che assegnerà gli scudetti tricolori che quest’anno si svolgerà proprio allo Zatopek a fine settembre. Giovedì 9 maggio prima giornata della festa finale di “Campi si Muove “ per le scuole dell’infanzia e che coinvolge tre plessi scolastici. Le gare si svolgono al mattino e coinvolgeranno circa 280 bambini.

Venerdì 10 maggio manifestazione di corsa campestre per le classi quarta e quinta elementare dell’Istituto Rita Levi Montalcini e altre attività ludico motorie. Le gare si svolgono al mattino e coinvolgeranno circa 250 alunni. Sabato 11 maggio seconda giornata della festa conclusiva del progetto “Campi si Muove” per le scuole Primarie. Le gare si svolgeranno al mattino e coinvolgeranno circa 1.500/1.700 bambini. Lunedì 13 maggio triangolare “Tre Comuni”, Campi-Signa-Lastra a Signa, riservato alle scuole medie inferiori (classi terze medie) con quattro istituti: Paoli di Signa, Beata Giovanna di Signa, Matteucci di Campi Bisenzio, Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa. Martedì 21 maggio “Liberi di educare”, manifestazione gioca-atletica riservata a bambini della Materna, del gruppo “Liberi di educare” per Campi Bisenzio; partecipa la Faa’ di Bruno, con scuole che arrivano da varie parti della Toscana per un totale di circa 300 bambini. Sabato 25 maggio Coppa Toscana Fidal, categorie Ragazze e Ragazzi più anche gare per Esordienti. Sabato 1 giugno Trofeo Coni, manifestazione a carattere regionale. Lunedì 10 giugno festa di fine anno scolastico degli alunni della scuola media inferiore di Campi Bisenzio Margherita Hack, una giornata che coinvolgerà circa 500 studenti.