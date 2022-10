Allo stadio Zatopek le finali regionali Ragazzi e Ragazze: l’Atletica Campi è quinta in Toscana

CAMPI BISENZIO – Bella giornata di sport allo stadio Zatopek grazie alla finale regionale dei campionati di società Ragazzi e Ragazze. Con una tribuna piena, calorosa in quello che è stato un susseguirsi di gare che hanno entusiasmato il pubblico: marcia, salto in alto, lancio del wortex, 60 metri ostacoli, 60 metri piani, 1.000, lancio del peso per terminare con la staffetta 4×100. Le due squadre dell’Atletica Campi Bisenzio, conquistando il quinto posto sia con il maschile che con il femminile, è riuscita a migliorare la classifica con la quale si erano qualificati per la finale: il settimo posto per i ragazzi e il decimo per le ragazze. Non sono mancate le vittorie individuali come quelle di Niccolò Santagati nei 60 metri, Federico Minissale nei 60 ostacoli, ancora Niccolò Santagati nel salto in lungo ma, essendo un campionato di società, “tutti – dicono dalla società campigiana – hanno contribuito in modo decisivo per conquistare il quinto posto nella classifica regionale: la squadra Ragazze era composta da Lavinia Ciceri, Alice Cusimano, Esmeralda Tuka, Vittoria De Marco, Anita Parigi, Sofia Biamonte, Lana Rossi, Vittoria Bellini, Vittoria Ceri, Sofia Bottari, Irene Faralli, Livia De Sousa, Giulia Sarchi e Maria Alejandra Banchi. La squadra dei Ragazzi, invece, era composta da Niccolò Santagati, Mattia Sangiorgio, Filippo Scaramuzzo, Luca Donelli, Niccolò Dabizzi, Francesco Pontoni, Federico Minissale, Mattia Bacchi, Manuel Morrone, Giovanni Bonelli, Andrea Rossi, Riccardo Oliva, Andrea Murru e Matteo Guerrazzi.