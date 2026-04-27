Allo Zatopek il “Trofeo Bettina”: quasi 150 bambini delle scuole elementari hanno emozionato e dato spettacolo

CAMPI BISENZIO – Grande partecipazione domenica 26 aprile allo stadio Zatopek per la manifestazione denominata “Trofeo Bettina”, giunta all’undicesima edizione e nata per contribuire anche da parte dell’Atletica Campi ai festeggiamenti per la patrona di Campi Bisenzio. Oltre 150 bambini e bambine dai 5 ai 10 anni si sono cimentati infatti in due prove (duathlon) dell’atletica leggera, mettendo […]

CAMPI BISENZIO – Grande partecipazione domenica 26 aprile allo stadio Zatopek per la manifestazione denominata “Trofeo Bettina”, giunta all’undicesima edizione e nata per contribuire anche da parte dell’Atletica Campi ai festeggiamenti per la patrona di Campi Bisenzio. Oltre 150 bambini e bambine dai 5 ai 10 anni si sono cimentati infatti in due prove (duathlon) dell’atletica leggera, mettendo in luce le rispettive capacità tecniche pur in un clima giocoso e di grande serenità per poi essere tutti premiati dopo che è stata stilata la classifica cumulativa dei punteggi di entrambe le prove. Le gare si sono disputate con il contributo tecnico del Csi. Non solo: niente biglietto di ingresso, ma una raccolta fondi a favore di una scuola in Libano gestita dalle suore, in questo periodo sotto le bombe, scuola fra l’alyto multireligiosa, con bambini cristiani, mussulmani e islamici. Insomma un’altra occasione per l’Atletica Campi di fare sport in nome della pace.

Come per le altre edizioni è stata data una targa in ricordo del fondatore dell’associazione “Bettina” Franco Frati che insieme ad altri fondò questa associazione con lo scopo di portare la Beata “Bettina” a divenire Patrona di Campi Bisenzio. Quest’anno la targa è stata consegnata alla presidente dei soci Coop di Campi Bisenzio, Franca Frati. Erano presenti tra gli altri l’assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio, Simona Pizzirusso, Andrea Falsetti, presidente dell’Associazione Bettina, e suor Ilaria, delle Suore Carmelitane di Santa Teresa a Campi. Per l’Atletica Campi l’ennesima tappa di un calendario di manifestazioni già disputate o in programma da qui all’inizio dell’estate. Già sabato e domenica prossima, 2 e 3 maggio, un evento di grande rilievo tecnico, la due giorni del Campionato toscano di società Under 18 (Allieve-Allievi) Fidal. Lo stadio Zatopek si conferma così sempre di più un punto di riferimento importante per la comunità, per gli istituti scolastici del territorio e dei Comuni limitrofi. Questi i prossimi appuntamenti in programma: 28 aprile festa “Campi si muove” (infanzia, 17/18.30), 2 e 3 maggio Campionato toscano di società Under 18 (Allieve-Allievi) Fidak (sabato dalle 14 alle 20.30, domenica dalle 13.30 alle 19), 4 maggio Trofeo scuole – Paoli – Beata Giovanna (a partire dalle 9), 9 maggio festa “Campi si muove (dalle 9 alle 12), 14 Maggio festa “Liberi di educare”, materna – Faa di Bruno – Istituti regionali San Giuseppe (dalle 9 alle 13), 22 maggio manifestazione scolastica contro la fame nel mondo, 3 giugno festa Istituto scolastico Matteucci, 10 giugno festa scuola Margherita Hack, 13 e 14 giugno finale Campionato toscano di società Fidal Cadette/ Cadette, 16 giugno Trofeo Coni, inizio gare 15,45.