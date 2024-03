Allo Zatopek la seconda giornata del “Trofeo scolastico”: vince la Filippo Mazzei di Poggio a Caiano

CAMPI BISENZIO – Giovedì scorso allo stadio Zatopek si è svolta la seconda giornata del “Trofeo scolastico” organizzato dall’Atletica Campi Bisenzio e riservata agli alunni delle scuole medie inferiori. Oltre 500 i partecipanti che, in un pomeriggio di sport, socializzazione e divertimento, hanno dato vita a gare avvincenti applaudite dal numeroso pubblico presente. Tanto l’impegno profuso nei 60 metri e nel salto in lungo, mentre le terze medie hanno disputato gli 80 metri e il salto in lungo, quindi le staffette che però non portavano punteggio per la classifica. A salutare da parte dell’amministrazione comunale il vice-sindaco e assessore alla pubblica istruzione Federica Petti: come nelle passata edizioni, infatti, il trofeo è stato anche l’occasione per sensibilizzare tutti i presenti sulla piaga del bullismo. Premi per i primi dieci classificati mentre per quanto riguarda le scuole a vincere il trofeo è stato l’Istituto Filippo Mazzei di Poggio a Caiano, seguito dalla scuola media Alessandro Paoli di Signa e dalla scuola media Garibaldi di Campi Bisenzio. Nove complessivamente gli istituti presenti, provenienti dai comuni di Campi Bisenzio, Signa, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato.