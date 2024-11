Alloggi Erp, parte la ristrutturazione. Assessore Ballerini: “Per questa amministrazione la casa resta una priorità assoluta”

CAMPI BISENZIO – Via ai lavori di ristrutturazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. L’intervento, spiegano dal Comune, “è reso possibile grazie alle risorse stanziate dall’amministrazione e destinate all’ente gestore Casa Spa, come già illustrato nei mesi scorsi”. Così domani, giovedì 28 novembre, alle 11 è prevista una visita ai cantieri per l’avvio ufficiale dei lavori, “un momento simbolico che sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire il diritto alla casa e migliorare le condizioni abitative dei cittadini”. Il progetto prevede un investimento complessivo di 300.000 euro, finalizzato alla ristrutturazione di tutti gli alloggi Erp attualmente inutilizzati, con l’obiettivo di renderli nuovamente disponibili alla cittadinanza. “Con questo intervento manteniamo fede all’impegno preso in campagna elettorale: restituire alla comunità tutti gli alloggi disponibili, – ha detto l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini – mentre a livello nazionale il tema dell’abitare resta ai margini delle agende politiche, per noi rappresenta una priorità assoluta”. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha annunciato che nelle prossime settimane verranno assegnati i primi alloggi ripristinati in via ordinaria: sei unità sono già pronte e altre tre saranno disponibili entro la fine del mese. Inoltre, ulteriori otto alloggi saranno assegnati in auto-recupero, attraverso un sistema che prevede l’anticipo delle spese a carico degli inquilini. “L’iniziativa – conclude – rappresenta un passo concreto per rispondere alle esigenze abitative del territorio, valorizzando il patrimonio Erp e offrendo nuove opportunità alle famiglie in difficoltà, dimostrando ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le fragilità sociali e il diritto a una casa dignitosa”.