Alloggi Erp, pubblicato il nuovo bando del Comune di Campi: per partecipare c’è tempo fino al 31 dicembre

CAMPI BISENZIO – E’ on line, da pochi giorni, sul sito del Comune di Campi il nuovo bando per gli alloggi Erp. Bando che è stato presentato questa mattina dall’assessore al welfare di comunità, Luigi Ricci, insieme a Guido Tozzi Pevere, dell’Ufficio casa del Comune di Campi. Il bando, infatti, resterà aperto due mesi, fino alle 12 del 31 dicembre ed è “lo strumento principale – ha spiegato l’assessore Ricci – per dare una risposta ai bisogni abitativi della nostra comunità. Bando che “si accompagna” a un altro importante strumento come il contributo affitto e che fa seguito alla legge regionale approvata nel gennaio del 2019. In questo modo avremo una fotografica completa, esaustiva del Comune di Campi e delle sue necessità”. Per partecipare al bando c’è la piattaforma F.I.D.O., “che semplifica il modo di presentare le domande – ha aggiunto l’assessore Ricci – ma anche la parte amministrativa”. Fra l’altro, presso lo sportello polifunzionale Urp è presente un computer che può essere di aiuto a chi magari non ha un computer a casa (sul sito del Comune, il bando completo, con tutte le informazioni, mentre per accedere a F.I.D.O. è necessario avere la tessere sanitaria attivata o Spid). “Solitamente – ha detto l’assessore – il bando viene pubblicato ogni quattro anni ma abbiamo deciso di anticipare quello nuovo rispetto all’ultimo, presentato nel 2018. Il nostro consiglio, a chi ne ha necessità e ancora non ha avuto una risposta, è quello di partecipare anche al nuovo bando, perché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva le vecchie domande decadranno”. Sono circa 600 gli alloggi Erp a disposizione del Comune di Campi, dai 15 ai venti quelli che vengono concessi annualmente, mentre nel 2018 i partecipanti al bando sono stati 220. “Al primo consiglio comunale utile – ha concluso l’assessore Ricci – daremo tutte le informazioni utili. L’obiettivo è quello di arrivare a consegnare un numero maggiore di alloggi ogni anno. Siamo consapevoli del fatto che questo è un territorio che ha necessità di maggiori investimenti: questa, infatti, è una zona dove il tema della casa è molto sentito”.