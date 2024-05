All’Urp gli sportelli di orientamento legale e commerciale

PRATO – Sono attivi all’Urp di Comune e Provincia in piazza del Comune gli sportelli di “Orientamento legale” e “I commercialisti per il cittadino”, due servizi su appuntamento, completamente gratuiti. Lo sportello di Orientamento legale offre un primo colloquio con un avvocato (massimo 30 minuti) nelle seguenti materie: tutela della persona (il primo e il terzo giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 17); famiglia (il primo e il terzo giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 17); eredità e successioni/casa (secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 17); sovraindebitamento (secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 17). Lo sportello svolge unicamente attività di informazione ed orientamento legale con esclusione dell’attività giudiziale e stragiudiziale, di stesura di atti, di redazione di memorie difensive o di corrispondenza scritta e verbale. Lo sportello I commercialisti per il cittadino fornisce invece un incontro di orientamento ai cittadini (30 minuti) per agevolare l’apertura di nuove attività professionali o di impresa, dando supporto a tutti coloro che sono impegnati in progetti di start up. Gli incontri si svolgono il primo e il terzo lunedì del mese dalle ore 15 alle ore 17, anche in modalità online da remoto. Per prenotare gli appuntamenti di Orientamento legale e con I Commercialisti: 800 058850; urp@po-net.prato.it e format Comune Ti Scrivo; facebook messanger da https://www.facebook.com/comunediprato/

Continua ad essere attivo anche lo Sportello ancH’io – informazioni sulla disabilità (p.zza del Comune, 7). Lo sportello è ormai una realtà stabile presso l’Urp di Comune e Provincia di Prato nel fornire informazioni e consulenze sulla disabilità (agevolazioni fiscali, opportunità per il tempo libero, contributi, normativa, indirizzario associazioni e molto altro), raccogliere segnalazioni e suggerimenti dagli utenti grazie alla presenza di un operatore tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 e di un sito internet dedicato http://disabili.po-net.prato.it/. E’ possibile contattare lo sportello anche telefonicamente: 0574 1836286 (mail: sportellodisabili@po-net.prato.it).