Alluvione a Prato, il 22 ottobre incontro pubblico con l’assessore regionale Monia Monni

PRATO – Martedì 22 ottobre l’assessore regionale alla protezione civile e difesa del suolo Monia Monni sarà a Prato per un incontro pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino legati all’alluvione del 2 novembre 2023. L’assemblea è in programma alle 17 nel salone della parrocchia Regina Pacis in via Poli a Santa Lucia, uno dei territori più colpiti quella sera dalla furia dell’acqua. Saranno presenti il sindaco Ilaria Bugetti, gli assessori e i tecnici del Comune di Prato. “Sarà l’occasione – si legge in una nota – per conoscere nel dettaglio a che punto sono i tanti interventi che il Comune e la Regione hanno finanziato, progettato e messo in campo dal giorno dopo la terribile alluvione del 2 novembre scorso per rimettere in sicurezza il reticolo idraulico cittadino. E’ prevista la presenza anche dei tecnici del Genio civile per rispondere alle domande dei cittadini sulle opere di propria competenza”. “Era un impegno che mi ero presa con i cittadini, – afferma Bugetti – la comunità ha diritto di essere informata puntualmente e di avere tutti i chiarimenti che desidera sui progetti che stiamo realizzando. I nostri sono oltre 40 e sono stati finanziati tutti con risorse proprie per un ammontare che supera gli 8 milioni di euro”.

“Qualcuno è terminato, qualcuno è in corso, altri stanno per partire. Il lavoro degli uffici è continuo e senza orari per cercare di fare il prima possibile. Ringrazio l’assessore Monni per aver accettato il mio invito e per metterci a disposizione i tecnici del genio civile che stanno realizzando numerosi interventi sul nostro reticolo idraulico. Martedì ci aiuteranno a capire a che punto sono. Voglio che tutti i cittadini, soprattutto quelli colpiti dall’alluvione, conoscano nel dettaglio come ci siamo mossi e cosa stiamo facendo. Credo che dare informazioni complete e dettagliate sia non solo necessario ma anche doveroso da parte nostra”. Nell’ottica della trasparenza e della massima condivisione, oggi pomeriggio, 17 ottobre, a nome di tutta la maggioranza, il presidente della commissione urbanistica e ambiente, Francesco Bellandi, ha proposto un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza idraulica del territorio pratese. Un confronto utile e bipartisan con gli enti che hanno la competenza su questo settore, non tanto per esaminare gli interventi di ripristino post alluvione quanto per fare il punto sulle opere idrauliche necessarie a potenziare il reticolo idraulico e dunque la sicurezza idraulica. Un invito ben accolto dal vicesindaco con delega all’ambiente, Simone Faggi. Consiglio che sarà organizzato nelle prossime settimane.