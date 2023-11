Alluvione, Anima Firenze 2030 organizza cena a favore delle popolazioni della Piana

FIRENZE – Una cena di beneficenza al costo di 30 euro a favore delle popolazioni alluvionate della Piana fiorentina. E’ l’iniziativa organizzata da Anima Firenze 2030 per il 20 novembre al Privè, in via della Fornace 9, Firenze. “Questo è il momento della solidarietà, oltre che della responsabilità. Mentre vanno attivate tutte le procedure per […]

FIRENZE – Una cena di beneficenza al costo di 30 euro a favore delle popolazioni alluvionate della Piana fiorentina. E’ l’iniziativa organizzata da Anima Firenze 2030 per il 20 novembre al Privè, in via della Fornace 9, Firenze. “Questo è il momento della solidarietà, oltre che della responsabilità. Mentre vanno attivate tutte le procedure per risarcire quanto prima dei danni le aziende che ora stentano a ripartire e le famiglie che hanno subito danni alle loro abitazioni a causa di questa catastrofe e hanno perduto ogni cosa – dice Giovanni Fittante di Anima Firenze 2030 – è necessario attivarci, contribuendo per quello che ciascuno può fare a dare loro un primo sostegno”. Nell’occasione saranno anche sorteggiati tre premi, tra cui un’opera in ceramica dell’artista Paolo Staccioli, un oggetto dell’artigiano e orafo Marco Cantini e dell’artigiano e pellettiere Nicola Nappa. Per informazioni e prenotazioni info@animafirenze.it 392/5078407 www.animafirenze.it