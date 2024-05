Alluvione, Barabotti (Lega): “I 66 milioni sono pronti per essere trasferiti alla Toscana. Basta polemiche, i cittadini meritano risposte concrete”

CAMPI BISENZIO – “Con la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, numero 39, avvenuta questa mattina alla Camera dei Deputati, si sblocca definitivamente il trasferimento al commissario per l’emergenza, ovvero il presidente della Regione, dei 66 milioni di euro che il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha saputo individuare nel bilancio dello Stato”: a […]

CAMPI BISENZIO – “Con la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, numero 39, avvenuta questa mattina alla Camera dei Deputati, si sblocca definitivamente il trasferimento al commissario per l’emergenza, ovvero il presidente della Regione, dei 66 milioni di euro che il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha saputo individuare nel bilancio dello Stato”: a dirlo è Andrea Barabotti, deputato toscano della Lega per Salvini Premier. “Questa notizia – aggiunge Barabotti – mette fine alle polemiche nate nei giorni scorsi, che sinceramente trovo stucchevoli. Infatti la politica perde credibilità davanti a dei “teatrini” che richiamano le bizze dei bambini. La piana fiorentina ha subito dei danni importanti; è un territorio delicato dal punto di vista idrogeologico e le comunità colpite dall’alluvione meritano risposte dalle istituzioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze, per procedere al trasferimento delle risorse, aveva bisogno della certezza normativa che solo la conversione del decreto legge ha potuto garantire. Quindi sappiamo che i 66 milioni sono, dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nelle disponibilità del presidente della Regione, che invece di attaccare il Governo farebbe bene a ricercare una leale collaborazione istituzionale, ricordandosi che la finalità è sempre il benessere e la tutela delle nostre comunità e dei nostri territori”.

“Come Lega, – conclude Barabotti – abbiamo sempre dimostrato la nostra vicinanza concreta alle comunità colpite dall’alluvione di novembre, senza trascendere in atteggiamenti strumentali e propagandistici. Ci siamo sempre attenuti, dopo approfondimenti tecnici e normativi, a quanto prevede la complessa normativa di protezione civile, scoprendo come invece il presidente della Regione non avesse la consapevolezza del proprio ruolo istituzionale di commissario per la sicurezza idrogeologica. In coerenza con questo approccio politico e istituzionale abbiamo con serietà e senza clamore lavorato e sostenuto con convinzione la conversione di questo decreto, grazie al quale il trasferimento dei fondi potrà essere finalmente effettuato. Questo è un passaggio fondamentale per garantire il supporto necessario alle comunità toscane colpite dagli eventi alluvionali de 29 ottobre 2023. Continueremo a vigilare affinché queste risorse siano utilizzate nel modo più efficace per il ripristino e la ricostruzione delle aree danneggiate e lavoreremo affinché presto sia definita anche una nuova normativa in materia di ricostruzione post calamità, perché finita l’emergenza la Piana fiorentina deve essere ricostruita”.