Alluvione, Confconsumatori disponibile a partecipare alle assemblee con i cittadini. Gli orari dello sportello di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Anche Confconsumatori si schiera dalla parte dei cittadini alluvionati. Due le strade seguite: da un lato la conferma della disponibilità a partecipare all’assemblea pubblica di mercoledì 29 novembre alle 21 presso la scuola Garibaldi e anche a quelle che seguiranno. Dall’altro fornendo anche un supporto legale. Ma andiamo con ordine: nei giorni scorsi la Regione ha attivato il portale per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni ai privati. “Le informazioni – spiegano da Confconsumatori – sulle procedure di compilazione dei modelli B1 e C1 sono presenti nella sezione Faq del sito della Regione al link https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023. La domanda può essere inserita in autonomia, usando Spid, Cie o Cns (sul sito della Regione c’è un tutorial su come presentare la domanda, per la quale c’è tempo fino al 30 dicembre, cliccando su “Ricognizione e richiesta danni privati”)”. “Anche se in questa fase non viene richiesta una perizia, – aggiungono da Confconsumatori – vi invitiamo per una corretta compilazione della domanda e per la quantificazione dei danni ad avvalervi dell’assistenza di un tecnico professionista anche al fine di valutare l’opportunità di far stilarne una che indichi correttamente le cifre da inserire. La stima dei danni, inoltre, dovrà essere in linea con la spesa effettivamente sostenuta e quindi con i relativi giustificativi da produrre. La Regione, inoltre, ha anticipato alle associazioni presenti alla riunione del 24 novembre scorso che prossimamente sarà indetto anche il bando per il risarcimento dei danni subìti relativo dalle auto”.

Da parte loro i promotori del Comitato alluvionati di Santa Maria hanno invitato Confconsumatori Toscana Aps a partecipare all’assemblea che si terrà il 29 novembre nominando l’avvocato Katia Traversini come loro legale. “Siamo molto contenti – dice il vice-presidente regionale di Confconsumatori Toscana Marco Migliorati – che un comitato di cittadini inviti l’associazione a un’assemblea per aiutare e supportare i cittadini alluvionati con i nostri legali, riconoscendo all’associazione stessa un ruolo di rappresentanza e portatore di interessi collettivi; nell’occasione saremo presenti con l’avvocato Alessandro Fagni e l’avvocato Ilaria Valentini per dare consigli e informazioni specifiche sulla questione. Confconsumatori Toscana Aps è inoltre disponibile a partecipare alle assemblee dei comitati di cittadini alluvionati di tutti i territori delle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma solo su richiesta da parte di chi le promuove e che può essere inviata via e-mail all’indirizzo confconsumatori.fippt@gmail.com o scrivendo su WhatsApp al numero 3804640227. Per aiutare i cittadini alluvionati, infine, Confconsumatori ha previsto un aumento degli orari di ricevimento ai propri sportelli: a Campi Bisenzio presso la sede della Misericordia in via Saffi 3/D il mercoledì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12. A Prato in via Fosse Ardeatine, 18, zona Maliseti, il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 20.