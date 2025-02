Alluvione, Consorzio di bonifica Medio Valdarno: “Piena fiducia nell’operato del direttore e dei tecnici”

FIRENZE – Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, ricevuti stamani da parte della Procura di Prato gli avvisi di conclusione delle indagini destinati al direttore generale e al funzionario tecnico direttore dei lavori di Somma Urgenza sul Torrente Bagnolo a Bagnolo di Sotto, “intende precisare innanzitutto che quanto contestato attiene i lavori di riparazione post-evento e la relativa documentazione formale necessaria a far partire le lavorazioni in urgenza, così come fatto per altri 25 interventi attivati in esecuzione della Ordinanza del Commissario Regionale numero 101 nella quale si individua anche il Consorzio di Bonifica tra i soggetti attuatori delle somme urgenze. In particolare al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno viene contestata una inesatta descrizione dell’opera oggetto di ricostruzione contenuta all’interno della perizia giustificativa descrittiva dei lavori da realizzare”.

“Piena fiducia nell’operato del direttore e dei tecnici del Consorzio che tanto si sono spesi all’indomani dell’evento mettendosi a disposizione e collaborando con la Regione e gli enti locali, – è il commento dell’attuale presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti, in carica da dicembre 2024 – abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che alla fine saremo chiamati estranei anche a questo tipo di contestazione, a nostro avviso più formale che altro, che vede coinvolto l’ente”.