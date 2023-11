Alluvione: dal Comune un numero di telefono per chi ha bisogno di assistenza sociale. Generi di prima necessità: li distribuisce la Caritas

CAMPI BISENZIO – Un numero di telefono dedicato (0558959345) a disposizione dei cittadini colpiti dall’alluvione e che servirà per segnalare bisogni sociali di persone che si trovano in particolari condizioni di vulnerabilità. Verranno inoltre fornite informazioni riguardo a reperimento beni di prima necessità, assistenza e supporto a domicilio per persone fragili, consulenza e orientamento ai […]

CAMPI BISENZIO – Un numero di telefono dedicato (0558959345) a disposizione dei cittadini colpiti dall’alluvione e che servirà per segnalare bisogni sociali di persone che si trovano in particolari condizioni di vulnerabilità. Verranno inoltre fornite informazioni riguardo a reperimento beni di prima necessità, assistenza e supporto a domicilio per persone fragili, consulenza e orientamento ai servizi. Ad annunciarlo l’assessore al sociale, Lorenzo Ballerini: “E’ un ulteriore tassello voluto per costruire quella rete di aiuto per cercare di non lasciare indietro nessuno. Un servizio che è stato possibile attivare grazie alla stretta collaborazione con il servizio sociale professionale”. Il numero sarà attivo dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì a partire da domani, lunedi 20 novembre. Per eventuali segnalazione è attivo anche l’indirizzo: assistenzasocialealluvione@comune.campi-bisenzio.fi.it

Sempre da domani, inoltre, la distribuzione dei generi di prima necessità per la popolazione alluvionata sarà gestita a cura della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio presso la loro sede in via del Lavoro: il punto di distribuzione sarà aperto dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18 dal lunedì al venerdi.