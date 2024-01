Alluvione e solidarietà: il Comune di Forte dei Marmi dona due moto alla Polizia municipale di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Un segno tangibile di vicinanza nei confronti di un ente locale duramente provato dal tragico evento del 2 novembre scorso”: così il Comune di Forte dei Marmi ha commentato la donazione di due moto alla Polizia municipale di Campi Bisenzio. “Ieri mattina l’assessore alla Polizia municipale, Massimo Lucchesi insieme al comandante Andrea D’Uva, – spiegano dal Comune della Versilia – si sono recati a Campi Bisenzio per consegnare due moto, con “allestimento Polizia Locale”, frutto della donazione del Comando di Forte dei Marmi”. Ad accoglierli l’assessore alla Polizia municipale del Comune di Campi, Daniele Matteini, e il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti. “In seguito all’alluvione – hanno aggiunto l’assessore Lucchesi e il comandante D’Uva – che ha duramente colpito le zone della Piana fiorentina e pratese (in particolare l’area dell’Ombrone e del Bisenzio), il Comando di Polizia municipale di Campi Bisenzio ha perso alcuni mezzi di servizio rimasti irrimediabilmente danneggiati. Abbiamo dunque pensato, attraverso la donazione delle due moto, di contribuire alla ripartenza del Comando campigiano, garantendo una rinnovata operatività sul territorio”.

“L’amministrazione comunale – ha detto invece l’assessore Matteini – ringrazia il Comune di Forte dei Marmi e il corpo di Polizia Municipale per il gesto e la sensibilità dimostrata, soprattutto in questo momento. La disponibilità del collega assessore Massimo Lucchesi è stata grande, ci ha fatto sentire la propria vicinanza, cosi come tutta la giunta e il sindaco di Forte dei Marmi. Grazie per un aiuto concreto che ha contribuito a sopperire alla carenza di veicoli venuti meno durante l’alluvione dello scorso novembre”. “Ringrazio il comandante Andrea D’Uva per il supporto e la disponibilità dimostrata, – ha aggiunto il comandante Frutti – facendo da tramite tre i due Comuni. Purtroppo l’alluvione che ha colpito il Comune di Campi Bisenzio ha portato alla perdita di due veicoli in dotazione al Corpo e proprio grazie a questa donazione il parco mezzi potrà essere fortunatamente implementato senza alcun esborso economico. Un gesto importante che testimonia la solidarietà e la vicinanza al nostro territorio, nello specifico il contributo concreto che un Comando, come quello di Forte dei Marmi, ha voluto dare per potenziare il parco mezzo del Comando di Polizia municipale di Campi, colpito durante l’alluvione. Al comandante D’uva, all’assessore Lucchesi, al sindaco Bruno Murzi e a tutta la giunta del Comune di Forte dei Marmi i più sentiti e sinceri ringraziamenti”.

Contestualmente è arrivato un nuovo automezzo, acquistato all’inizio del 2023, una Suzuki Vitara 4×4 ibrida, che va a implementare ulteriormente il parco macchine a disposizione del Comando di Polizia municipale di Campi Bisenzio.