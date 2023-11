Alluvione, il centro di raccolta per i volontari è il Giardino della Resistenza sotto il palazzo comunale

CAMPI BISENZIO – Ecco alcune indicazioni utili per chiunque volesse dare una mano a Campi Bisenzio e far parte delle squadre di volontari. Il centro di raccolta “volontari spontanei” è il Giardino della Resistenza sotto il palazzo comunale. Dove parcheggiare: via Barberinese, Hidron, giardini via Petrarca, Lidl. Per chi arriva da Firenze è obbligatorio passare […]

CAMPI BISENZIO – Ecco alcune indicazioni utili per chiunque volesse dare una mano a Campi Bisenzio e far parte delle squadre di volontari. Il centro di raccolta “volontari spontanei” è il Giardino della Resistenza sotto il palazzo comunale. Dove parcheggiare: via Barberinese, Hidron, giardini via Petrarca, Lidl. Per chi arriva da Firenze è obbligatorio passare da San Donnino, San Mauro fino alla zona dell’Indicatore e immettersi su via Barberinese.