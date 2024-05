Alluvione, Montemurlo, Marchi (Centrodestra): “Solo oggi la Regione fa il punto su danni e aiuti?” 

MONTEMURLO – “Mi fa piacere che anche la Regione dimostri di essere presente sul territorio montemurlese, spero non sia solo una visita spot e auspico piena collaborazione, con qualunque giunta”: a parlare così è Lorenzo Marchi, candidato sindaco del centrodestra a Montemurlo, in merito all’incontro di mercoledì annunciato dal Comune di Montemurlo. “Voglio ancora una volta – prosegue Marchi – voglio ringraziare i volontari che hanno fatto l’impossibile riducendo l’impatto di quella che è stata una tragedia indelebile. Il mio obiettivo è premiare il volontariato montemurlese con una “Casa della Solidarietà” che permetta di coordinare il lavoro ordinario e straordinario”. Marchi passa poi all’affondo: “Qualcosa negli anni non è andato come avrebbe dovuto, qualcosa non è stato fatto, sul fronte della prevenzione e della manutenzione contro il rischio idrogeologico, anche da parte dei consorzi di bonifica che sono molto costosi e, a fronte di tanti utili, restituiscono ben poco. Il contrasto al rischio idrogeologico è un punto prioritario del mio programma”. “Spero che mercoledì – prosegue Marchi – qualcuno abbia la volontà di spiegare, senza giri di parole o infingimenti, perché gli argini si sono rotti e non ci ripeta la solita cantilena sulla “troppa pioggia” in poco tempo. La strategia contro il rischio idrogeologico va cambiata”.