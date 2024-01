Alluvione, quando i geometri aiutano… i geometri. Con due chef d’eccezione e la musica di Aleandro Baldi

CAMPI BISENZIO – “Aiutiamoli a ripartire”: con questo slogan, ma soprattutto con questo intento, si è svolta presso i locali della parrocchia di San Donnino la cena di beneficenza organizzata dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Firenze. Lo scopo era infatti quello di raccogliere fondi da destinare ai colleghi colpiti dall’alluvione di novembre. “Siamo davvero contenti di avere di nuovo riunito la comunità attorno ai geometri fiorentini per aiutare i colleghi in difficoltà. La nostra è una categoria unita, che risponde sempre presente quando c’è da dare una mano, sia a livello professionale che umano, e questa ne è stata un’ulteriore riprova. Ringrazio i “Masterchef” Luciano Di Marco e Nicolò Duchini e il grandissimo Aleandro Baldi per avere reso ancora più speciale questa iniziativa”, ha detto Matteo Parisi, presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Firenze

Come sottolineato dal presidente Parisi, la cena è stata resa ancora più speciale dalla collaborazione, a titolo totalmente gratuito, di due maestri della cucina. Luciano Di Marco e Nicolò Duchini, protagonisti della nona edizione di “Masterchef Italia”, il cooking reality in assoluto più seguito nel paese, hanno messo le loro capacità culinarie, per una sera, a servizio di una comunità di professionisti e famiglie che si appresta ad affrontare un 2024 difficile. “Sono felice di essere qui, un clima bellissimo. C’è una grande atmosfera di condivisione. E’ bello mettere a disposizione le proprie qualità e competenze a favore dei colleghi che stanno vivendo una situazione difficile dopo l’alluvione dello scorso novembre, li chiamo colleghi perché prima di essere uno chef, sono un geometra anche io”, ha aggiunto Luciano Di Marco, titolare di Addakuosa a Palermo. “E’ fantastico essere qui. Il nostro mestiere è fare felici le persone quando si siedono a tavola. Stasera la soddisfazione è doppia perché con il nostro contributo aiuteremo anche professionisti e famiglie in difficoltà”, ha detto invece Nicolò Duchini di Private Chef a Montepulciano. A impreziosire la serata, la voce inconfondibile e indimenticabile di Aleandro Baldi, anche lui pronto a dare il proprio contributo: “Avevo particolarmente a cuore questa serata, sono contento di essere qui per dare una mano. Quando avvengono tragedie come quella dello scorso novembre è d’obbligo rispondere presenti”.