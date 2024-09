Alluvione, Torselli (FdI): “Fondi europei, un’opportunità per la Toscana, basta chiacchiere”

FIRENZE – “Con la buona notizia dello stanziamento di oltre un miliardo di euro dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea a sostegno di vari Paesi colpiti da catastrofi naturali, tra cui la Toscana, è giunto il momento che Giani e Monni smettano di lamentarsi e di usare la campagna elettorale come scusa. È inaccettabile che, di fronte a questa opportunità, continuino a focalizzarsi su critiche sterili anziché pensare a come investire questi fondi sul territorio. La gente ha bisogno di azioni concrete, non di parole vuote. Se finora hanno fallito nel capitalizzare i fondi disponibili, ora non possono permettersi di perdere altro tempo. La comunità toscana merita risultati tangibili e una risposta decisiva ai propri bisogni”: a dirlo è Francesco Torselli, deputato europeo di FdI-ECR. “È fondamentale che la Toscana non perda questa occasione e utilizzi i 67,81 milioni assegnati in modo strategico e tempestivo. Le nostre comunità, già provate dalle alluvioni, non possono permettersi ulteriori ritardi. Giani e Monni devono dimostrare responsabilità, abbandonando la retorica politica e dedicandosi alla ricostruzione. Gli aiuti europei sono una boccata d’ossigeno, ma senza un piano d’azione chiaro rischiamo di lasciare i nostri cittadini ancora in difficoltà. La Toscana ha bisogno di fatti, non di promesse”, conclude Torselli.