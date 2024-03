Alluvione, Torselli (FdI): “I cittadini hanno bisogno di risposte, al più presto la Commissione d’inchiesta”

FIRENZE – “Negli ultimi giorni si sono verificati ulteriori smottamenti nella nostra regione che stanno provocando notevoli disagi ai cittadini. Particolarmente grave è la situazione della Val di Bisenzio dove una frana sulla strada regionale 325 ha isolato completamente la valle. Si è verificata un’altra frana in Alto Mugello sulla Regionale 306 all’altezza di Marradi. Apprendiamo che in queste ore è stata chiusa la statale 12 dell’Abetone e del Brennero sempre per una frana, all’altezza di San Marcello Piteglio”. A lanciare l’allarme è il capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli.

“In Toscana – dice Torselli – i cittadini subiscono pesantissimi disagi ogni volta che cade un po’ più di pioggia. Se il nostro territorio non è sicuro si mette a rischio oltreché l’incolumità dei toscani, anche la tenuta economica delle imprese. Hanno fatto bene i presidenti delle associazioni di categoria pratesi a scrivere al governatore Giani per evidenziare la drammaticità della situazione chiedendo di intervenire quanto prima e di prendere in seria considerazione le condizioni infrastrutturali della Val di Bisenzio. Il nostro territorio è fragile e a questo si aggiungono infrastrutture vecchie e inadeguate per le attività produttive che si svolgono in regione”.

“La settimana scorsa – conclude – abbiamo depositato la richiesta di istituire una Commissione d’inchiesta sull’alluvione degli inizi di novembre, che oltre a produrre ingenti danni economici è anche costata la vita a delle persone. Vogliamo sapere cosa è stato fatto per il rischio idrogeologico in Toscana. Non regge più la scusa degli eventi meteorologici eccezionali se appena piove leggermente di più la metà delle strade regionali vengono chiuse. E’ urgente che la Commissione inizi a lavorare, i toscani non possono più aspettare. Hanno bisogno di risposte”.