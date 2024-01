Alluvione, Tozzi (FdI): “Giani ci dica quanto ha speso e come sono stati impiegati i fondi” 

FIRENZE – “Il governatore Giani ci dica quanto ha speso e come sono stati impiegati i fondi”. A chiederlo, con un’interrogazione, è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Elisa Tozzi, che ha posto 6 domande al presidente Giani e alla giunta regionale Pd in merito ai danni e agli interventi effettuati in merito agli eventi calamitosi che […]

FIRENZE – “Il governatore Giani ci dica quanto ha speso e come sono stati impiegati i fondi”. A chiederlo, con un’interrogazione, è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Elisa Tozzi, che ha posto 6 domande al presidente Giani e alla giunta regionale Pd in merito ai danni e agli interventi effettuati in merito agli eventi calamitosi che si sono verificati in Toscana nel maggio e nel novembre dello scorso anno. Danni che secondo l’Irpet ammontano a circa 2,1 miliardi di euro. “Nel momento in cui la Regione ha chiesto, con una relazione ufficiale inviata a Roma, 202 milioni di euro al Governo, è giusto che sia fatta chiarezza su come sono stati spesi i fondi post alluvione, – dice Tozzi – per questo ho posto varie domande al presidente Giani. Ho chiesto quante risorse sono state messe a disposizione della struttura commissariale per l’emergenza, quante sono state erogate, quali gli interventi effettuati, quali le criticità emerse durante l’attività della struttura commissariale, a che è punto è la raccolta delle segnalazioni di intervento, e quali e quante risorse, diverse da quelle gestite dalla struttura commissariale, sono state destinate agli interventi emergenziali”.