Amazon: “L’attenzione in materia di sicurezza rappresenta una costante”

CALENZANO – Sullo sciopero di oggi dei driver della filiera di Amazon, proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti “per il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello” a cui aderiranno gli addetti alle consegne di Amazon Amazon e Assoespressi sottolineano che “Collaboriamo con decine di fornitori di servizi di consegna, che forniscono opportunità lavorative a migliaia di persone che si occupano di consegnare gli ordini ai nostri clienti in Italia. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori per definire insieme obiettivi realistici, che non mettano pressione su di loro o sui loro dipendenti. L’attenzione di Amazon in materia di sicurezza rappresenta una costante. Nell’eventualità di un’allerta meteo, monitoriamo attentamente la situazione e seguiamo le indicazioni delle autorità locali e provinciali per garantire alle persone di operare in sicurezza nell’effettuazione del servizio di consegna per i nostri clienti. In merito allo sciopero dichiarato per domani, confidiamo che le trattative per l’accordo di secondo livello tra le aziende fornitrici di servizi di consegna, l’associazione datoriale che le rappresenta e le organizzazioni sindacali possano riprendere e giungere ad un esito positivo”.