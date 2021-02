Ambiente e turismo: la Lega presenta il suo programma per Sesto 2021

SESTO FIORENTINO – Sviluppo del turismo econosostenibile e riscoperta del territorio, sostegno alle imprese agricole del territorio con marketing territoriale ed eventi ad hoc e promozione dell’identità artigianale, artistica e culturale del distretto ceramico. Sono alcuni dei punti per la promozione del territorio previsti dal programma per Sesto 2021 della Lega. “A questo programma – spiega Daniele Brunori della Lega – ha lavorato tutto il gruppo in particolare Sabrina Fiorelli. Siamo partiti dall’idea di Sesto che la Sinistra in 75 anni non ha valorizzato. Siamo forse l’unica città al mondo che può avere nello stesso giorno i fenicotteri nei suoi laghi e la neve nelle sue montagne. Siamo la città con la più antica manifattura ceramica d’Europa. Siamo in una posizione privilegiata, accanto a tutte le più importanti strutture di comunicazione e adiacenti ad una delle città più belle del mondo. La nostra visione prevede che l’ambiente sia visto come risorsa anche economica per un turismo eco-sostenibile e per la riqualificazione urbana. Vogliamo un turismo che non sia più a traino di Firenze ma che punti sulle risorse nostre e sulla nostra identità sestese e vogliamo una città verde senza aree di serie A e di serie B”. Temi che saranno esposti domani 6 febbraio al gazebo della Lega in via Cavallotti dalle 9 alle 13.

I punti indicati dalle Lega sono: sviluppo di un turismo eco-sostenibile, riscoperta del territorio dopo il Covid, per Morello e Parco della Piana e Laghi con incentivi a chi investe in strutture di ristorazione, ricettive, sportive e ricreative a Morello, negoziazione con i proprietari per manutenzione programmata del bosco, sistemazione idraulica del Parco della Piana, miglioramento infrastrutture del Parco, rendere fruibili i laghi del parco tutta la settimana, controllo integrato alle vie d’accesso principali con telecamere intelligenti: sostegno alle imprese agricole del territorio con marketing territoriale ed eventi ad hoc (fiera di primavera, fiera dell’olio, festa del grano); Sesto Città della Porcellana, sostegno e promozione dell’identità artigianale, artistica e culturale del distretto ceramico, assessorato ad hoc e piano marketing integrato tra turismo, cultura e sviluppo sostenibile, parchi pubblici: lotta al degrado nelle periferie, investimento in strutture per attività sportive e culturali all’aperto.

“La nostra proposta – prosegue Brunori – ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e sportiva all’aperto attraverso le cosiddette “palestre a cielo aperto”, dotando i parchi ed i giardini delle periferie di strutture e attrezzature adatte a tutti i cittadini per fascia d’età. Abbiamo individuato il Parco di Villa Solaria, i giardini della Zambra, Neto, San Lorenzo e l’area della Castellina. Vogliamo promuovere appuntamenti culturali all’interno dei parchi puntando alla storia del quartiere stesso. Tutela del verde pubblico, mai più abbattimenti arbitrari, mai più alberi che si ammalano per cattiva manutenzione.Re-istituzione del giardiniere comunale, integrazione e aiuto ai volontari. Istituzione del difensore civico delle alberature. Nuova piscina e convenzione con Polo Scientifico per le sue strutture sportive. Implementazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi. Rinegoziazione dell’accordo con Unicoop per stoppare l’iter del nuovo centro commerciale in area Ginori realizzando una struttura di supporto al museo (libreria, cafe, auditorium) e limitazione dell’investimento edilizio. Sicurezza ambientale: pattugliamenti ad hoc della municipale e coordinamento con i Carabinieri forestali. Riguardo al tema rifiuti, siamo già a lavoro per una proposta che sarà presentata separatamente, data l’importanza del tema”.