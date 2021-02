Ambiente, viabilità e traffico: gli uffici comunali si spostano in via Castronella

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro per i nuovi uffici comunali di via Castronella all’interno dei quali si trovano adesso i settori Verde pubblico, Viabilità e traffico e Ambiente. “Completiamo così il trasferimento degli uffici che erano in via Pasolini, risparmiando ben 122.000 euro l’anno di affitto: meno costi e più efficienza, un modo per […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro per i nuovi uffici comunali di via Castronella all’interno dei quali si trovano adesso i settori Verde pubblico, Viabilità e traffico e Ambiente. “Completiamo così il trasferimento degli uffici che erano in via Pasolini, risparmiando ben 122.000 euro l’anno di affitto: meno costi e più efficienza, un modo per ridurre le spese e ottimizzare l’organizzazione”, ha detto il sindaco Emiliano Fossi durante l’inaugurazione a cui hanno partecipato anche gli assessori Monica Roso, Lorenzo Loiero e il nuovo “padrone di casa” Riccardo Nucciotti visto che lì si trova la sede dell’assessorato all’ambiente. I locali di via Castronella, di proprietà dell’amministrazione comunale e utilizzati in passato come sede di alcune associazioni, sono stati completamente rinnovati con una serie di interventi di muratura, idraulici, elettrici e rinnovo degli infissi. “Ringrazio la ditta Baroni che ha effettuato i lavori in modo egregio e in tempi rapidi, – ha detto Nucciotti – adesso i locali sono diventati confortevoli uffici con tutti gli standard delle normative attuali, un ambiente di lavoro più consono per i dipendenti di questi settori e più accogliente per i cittadini. Un plauso anche al dipendente Marco Biasiolo che ha seguito le operazioni di trasloco”. Il trasloco in via Castronella segue quello del settore lavori pubblici che da via Pasolini si è trasferito in piazza Fra Ristoro, nell’ex caserma dei Carabinieri. “Per quanto riguarda il recupero del patrimonio, il prossimo obiettivo è Palazzo pretorio che una volta terminati i lavori ospiterà altri uffici pubblici”, ha concluso il sindaco.