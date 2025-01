Ambitour, il progetto di Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, approda nell’area pratese

PRATO – Sesta tappa, giovedì 23 gennaio, per Ambitour Experience, la nuova edizione dell’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana e rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. Ambitour ha infatti l’obiettivo di rafforzare dall’interno la Destinazione […]

PRATO – Sesta tappa, giovedì 23 gennaio, per Ambitour Experience, la nuova edizione dell’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana e rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. Ambitour ha infatti l’obiettivo di rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana, conoscersi e creare occasioni di relazione fra le amministrazioni. Per rafforzare il rapporto pubblico-privato, quest’anno il viaggio è condiviso anche tra amministratori e operatori. Il primo Ambitour del 2025 sarà quello che porterà i partecipanti a conoscere la Comunità di ambito turistico dell’Area Pratese. Si tratta del recupero dell’appuntamento previsto ad inizio ottobre dello scorso anno e rinviato per il maltempo.

“È veramente un piacere – afferma l’assessore al turismo del Comune di Prato Chiara Bartalini – ospitare gli amministratori della Toscana per mostrare loro quello che Prato sta producendo. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato il brand sul Capodanno cinese come elemento caratterizzante del territorio. Non solo turismo industriale e bellezze naturali, dunque, ma anche un’azione di messa a sistema dell’esistente in cui sono coinvolti tutti gli stakeholder cittadini. Dietro a questo, la filosofia di azione sinergica introdotta con “Tipo”, il progetto che connette storia, territorio ed eccellenze contemporanee del distretto tessile pratese. Per questo il percorso proposto agli amministratori prevede proposte etniche all’interno di strutture storiche, con un’esperienza autentica, immersiva e totale che passa da una narrazione in prima persona di un territorio in cui tradizione, innovazione e integrazione convivono”.

Il ritrovo per la giornata di visita è previsto a Palazzo Pretorio. Qui, gli operatori locali offriranno brevi sessioni di formazione su prodotti ed esperienze turistiche, seguite dalla presentazione dell’iniziativa e da un caffè di benvenuto con gli amministratori toscani a cui parteciperanno anche l’assessore Bartalini e rappresentanti di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. E’ quindi prevista la visita al Palazzo Pretorio e alla Cattedrale di Santo Stefano, dove i partecipanti esploreranno un passaggio solitamente chiuso al pubblico, quello che collega le due facciate del Duomo: la prima, risalente al 1200, e la seconda, aggiunta nel 1300, creata per condurre al pulpito esterno progettato da Donatello e Michelozzo e utilizzato per le ostensioni del Sacro Cingolo. A seguire, la visita a PrismaLab, nel Macrolotto Zero di Prato, con un’esperienza di Tai Chi, antica disciplina cinese. La pausa pranzo sarà un momento di incontro e scambio culturale con un lunch a base di piatti tipici cinesi; poi spostamento a Cantagallo per una visita all’Azienda Beste, leader nell’innovazione tessile, per completare la panoramica sulla realtà pratese e le sue eccellenze industriali. La Comunità d’ambito turistico pratese comprende sette Comuni: Prato (capofila), Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio.