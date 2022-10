Ambulanti, aperto fino al 2 novembre il bando per l’assegnazione dei posti vacanti. Un nuovo mercato nella zona del Crocifisso

SIGNA – Ancora aperto fino al 2 novembre il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi vacanti nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato del Comune di Signa. Nuove possibilità quindi per chi vuole entrare a far parte del circuito signese. “Ci proponiamo di ingrandire ulteriormente i nostri mercati ma lavoriamo anche per la […]

SIGNA – Ancora aperto fino al 2 novembre il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi vacanti nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato del Comune di Signa. Nuove possibilità quindi per chi vuole entrare a far parte del circuito signese. “Ci proponiamo di ingrandire ulteriormente i nostri mercati ma lavoriamo anche per la costituzione di un nuovo mercato nella zona del Crocifisso da aprire entro la fine del 2022, – spiega il sindaco Giampiero Fossi – sarà ubicato in piazza Bachelet, vicino ai giardini e al nuovo chiosco: un ulteriore tassello che va ad aggiungersi all’importante operazione di riqualificazione della zona che stiamo portando avanti dall’inizio del mandato amministrativo. Si creerà quindi una nuova area commerciale all’aperto in una zona ad alta densità demografica che ci consentirà di soddisfare i bisogni dei cittadini e creare nuove opportunità di socialità e aggregazione”. Il nuovo mercato avrà cadenza settimanale – ogni i lunedì mattina – e sarà composto da un organico di 8 posteggi (di cui 4 alimentari). Tutte le info sul bando su www.comune.signa.fi.it