Ambulatori della Misericordia di Campi: l’attività prosegue regolarmente

CAMPI BISENZIO – Gli ambulatori della Misericordia di Campi continuano la propria attività di diagnostica per immagini, specialistica ambulatoriale e laboratorio di analisi. “Tutto ciò – si legge in una nota – secondo i consueti orari di apertura al pubblico sia nel Poliambulatorio di via Montalvo che nel centro di riabilitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali per il contrasto al Covid-2019 limitando e filtrando gli accessi dove possibile”. “La nostra attività – spiegano dagli ambulatori della Misericordia di Campi – al momento prosegue secondo i consueti orari di apertura e per questo abbiamo adottato tutte le misure di contenimento suggerite dai vertici regionali e della Asl centro con cui siamo accreditati e convenzionati”.