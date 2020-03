Ambulatori della Misericordia di Campi: “Sanificazione per una polmonite, domani riprendono tutte le attività”

CAMPI BISENZIO – Gli ambulatori della Misericordia di Campi sgombrano il campo da ogni equivoco, in relazione alle voci circolate oggi in paese e “rimbalzate” sui social: “Oggi, venerdì 13 marzo, – si legge in un comunicato – presso gli ambulatori della Misericordia, a un paziente, inviato dal proprio medico di base, è stata diagnosticata una polmonite. Ambulatori della Misericordia ha attivato per questo, in via precauzionale, tutte le procedure straordinarie di contenimento e sanificazione imposte dalla vigente normativa e dall’emergenza sanitaria nazionale; ha inoltre attuato una chiusura temporanea pomeridiana per permettere un’ulteriore sanificazione totale di tutti gli ambienti sanitari e non. Domani mattina tutte le attività sanitarie riprenderanno come di consueto nei limiti imposti dalla normativa”.