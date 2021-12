Ambulatori della Misericordia di Campi: “Senza prenotazione al portale della Regione il tampone “drive-through” non è possibile farlo”

CAMPI BISENZIO – Giorni complicati, quelli che stiamo vivendo, per i cittadini ma anche per la sanità toscana. E anche per chi, nella sanità ci lavora. Con la necessità, da parte degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, di fare chiarezza, soprattutto in materia di tamponi. In modo particolare per quanto riguarda il punto “drive-through” […]

CAMPI BISENZIO – Giorni complicati, quelli che stiamo vivendo, per i cittadini ma anche per la sanità toscana. E anche per chi, nella sanità ci lavora. Con la necessità, da parte degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, di fare chiarezza, soprattutto in materia di tamponi. In modo particolare per quanto riguarda il punto “drive-through” attivo nei pressi di Villa Montalvo ma anche tutti gli altri “drive-through” che fanno capo alle Misericordie e alle altre strutture, sempre in accordo con l’Ausl Toscana Centro: senza prescrizione del medico di base e senza prenotazione presso il portale Prenotazione Tamponi – Regione Toscana (sanita.toscana.it) è inutile presentarsi perché il tampone non è possibile farlo. Per farlo – e fare in modo che poi i tamponi vengano “processati” – bisogna effettuare la registrazione al sito dove sono riportati anche tutti gli orari disponibili nell’apertura degli stessi.

(Immagine di archivio)