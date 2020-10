Ambulatori della Misericordia: “Per l’esito del tampone c’è un sito da consultare, noi non possiamo fare niente”

CAMPI BISENZIO – Ci tiene a fare chiarezza Cristian Cesari, amministratore degli Ambulatori della Misericordia di Campi, anche alla luce di alcuni inconvenienti emersi negli ultimi giorni, sulla questione dei tamponi presso gli ambulatori dell’associazione, in via Montalvo. “Sì, ci tengo a fare chiarezza una volta per tutte – dice Cesari – perché nei territori della Ausl Toscana Centro ci sono due siti Internet a cui accedere dal computer di casa per i tamponi in convenzione: il cittadino, infatti, può prenotare in autonomia il tampone accedendo al portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ inserendo il proprio codice fiscale, il numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica rilasciata dal medico o pediatra di famiglia. E può essere indirizzato presso i nostri ambulatori per effettuarlo. Ugualmente, per consultare il proprio referto, è possibile accedere, previa registrazione, al portale regionale https://referticovid.sanita.toscana.it, in totale autonomia e sicurezza, per quanto riguarda la gestione dei dati sensibili, ai sensi della normative sulla privacy”. “Perché dico questo? – aggiunge Cesari – Perché anche la Misericordia di Campi, così come tutte quelle che aderiscono al Rami, la Rete degli Ambulatori delle Misericordie della Toscana, è solo esecutrice materiale del tampone e non può, proprio perché non è in grado di farlo, dare notizie in merito all’esito del tampone stesso, per il quale l’unica strada da seguire è quella di collegarsi al suddetto sito”.