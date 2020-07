Ambulatori delle Misericordie: a Campi un significativo momento di condivisione

CAMPI BISENZIO – Se l’emergenza sanitaria le ha accomunate nel servizio ma anche nella condivisione di un momento particolarmente complicato, quella di ieri sera a Campi Bisenzio, a Villa Il Palagio, è stata l’occasione per ritrovarsi con più serenità in un momento conviviale. Quella “campigiana”, infatti. è stata una serata organizzata dalla Rete degli Ambulatori delle Misericordie (RAMI) con la preziosa collaborazione, ovviamente, come ribadito anche dal Provveditore Cristiano Biancalani, dei volontari della Misericordia di Campi, associazione “padrona di casa”, che si sono occupati dell’aperitivo di benvenuto e del servizio. Una serata per la quale, a sua volta, il RAMI ha voluto ringraziare l’associazione di volontariato di Campi Bisenzio per l’ospitalità “a conclusione di un importante lavoro di collaborazione – spiegano – che ha permesso di essere sempre “sul pezzo” sia per quanto riguarda i tamponi a domicilio che per quelli “drive through”, ovvero effettuati direttamente dalla propria auto”. Presenti i rappresentanti di alcune delle Misericordie che fanno parte del RAMI (Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa, compresa la sezione di Scandicci, Badia a Ripoli, Empoli, Borgo a Mozzano e San Pietro Martire), oltre al presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, Andrea Panelli per il RAMI, il presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine Andrea Ceccherini, Enrico Sardelli e il presidente degli ambulatori della Misericordia di Campi, insieme a gran parte di dipendenti e medici, Cristian Cesari.