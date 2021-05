Ambulatorio abusivo, Forza Italia: “Siamo stati noi a denunciarne la presenza nel 2020 alle autorità”

CAMPI BISENZIO – “Forza Italia esprime piena soddisfazione per il blitz effettuato stamani a Campi Bisenzio dove è stato riscontrato un ambulatorio abusivo gestito da persone di nazionalità cinese. A darne comunicazione alle autorità nel febbraio 2020 siamo stati noi di Forza Italia e siamo dunque lieti che la nostra segnalazione abbia dato luogo all’accertamento odierno”. Si esprimono così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro che aggiungono: “Dopo aver ricevuto pressanti richieste da parte dei cittadini il 17 febbraio 2020 dopo un sopralluogo in zona, abbiamo provveduto a informare per iscritto il comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio sulla probabile presenza di un ambulatorio abusivo, circostanza poi effettivamente riscontrata ieri con il blitz operato dai Carabinieri della Compagnia di Signa ai quali va il nostro ringraziamento”.

“La situazione ormai era ben nota a tutti in zona tanto che le lamentele dei cittadini erano quotidiane e circostanziate per il gran via vai di persone dall’abitazione posta a piano terra. Oltre a questo, però, commentato gli esponenti azzurri, chiediamo alle autorità di intervenire con solerzia operando controlli in tutti gli esercizi commerciali presenti in via Cimabue e strade limitrofe, la zona oramai è nota come la “China Town campigiana” vista la numerosa presenza di negozi cinesi. Siamo tuttavia felici – concludono Gandola e Caruso – che ancora una volta sia stata Forza Italia a dare vita all’accertamento dell’irregolarità presente, a conferma del grande lavoro di ascolto della cittadinanza che operiamo da sempre”.