Ami la vita in camper e abiti a Campi Bisenzio? Aderisci al gruppo “Camperisti campigiani”

CAMPI BISENZIO – Ami la vita la camper e abiti a Campi Bisenzio? Adesso è possibile unire le due cose, aderendo al gruppo dei “Camperisti campigiani”. Nella nota che hanno inviato alla nostra redazione si presentano come “un piccolo gruppo di camperisti che vive, appunto, a Campi Bisenzio e che vorrebbe creare un gruppo più grande e organizzato, magari una vera e propria associazione, non solo per condividere momenti ludici e di svago ma anche attività volte agli interessi della comunità “plain air” in genere e a quella del nostro territorio, cercando e coniugando le sinergie che di volta in volta si possono presentare”.

“Soprattutto in questi quasi due anni di pandemia – spiegano – la vacanza in libertà e autonomia, soprattutto con il camper, ha visto un notevole incremento nei suoi numeri. Chi come noi, camperisti già da anni, non può che esserne felice e rallegrarsi. Ed è proprio in questa cornice che vorremmo creare un gruppo di camperisti che vivono a Campi Bisenzio in modo da coordinare attività e iniziative. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello organizzare vacanze, viaggi, gite, raduni e momenti di divertimento ma, quando sarà possibile, immaginare anche la creazione di una struttura dove accogliere camperisti che arrivano qui da fuori città o regione, per dare loro una base per la sosta e consentire così la visita alla vicinissima Firenze ma ovviamente anche a Campi Bisenzio. Una struttura e un tipo di organizzazione che già esiste in tantissimi altri Comuni italiani e che potremmo facilmente replicare anche qui da noi, magari anche in collaborazione con altre organizzazioni o enti del territorio”.

Da qui l’ultimo appello: “Tutti i camperisti che abitano a Campi Bisenzio sono invitati a unirsi a noi. Per ogni informazione è possibile visitare il nostro sito www.camperisticampigiani.altervista.org oppure scrivere una e-mail all’indirizzo camperisticampigiani@gmail.com oppure cercandoci su Facebook o Twitter e seguire così le nostre iniziative”.