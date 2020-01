Amianto vicino alla scuola elementare: la segnalazione di un genitore

SIGNA – La segnalazione è arrivata alla nostra redazione dal genitore di un bambino che frequenta la scuola primaria Leonardo da Vinci a Signa. “Da mesi, dall’inizio di settembre, ho fatto una segnalazione al Comune di Signa per la presenza di un ampio tetto in amianto adiacente alla scuola”. Una segnalazione che ha motivazioni ben precise, che partono da una “sensibilità di fondo” verso l’argomento. “E’ vero, sono sensibile alla problematica perché, proprio a causa dell’amianto, ho perso mio padre tre anni fa. E ho notato subito, adiacente al cortile della scuola ma esterno alla stessa, il tetto di un capannone, probabilmente in amianto eternit. Sicuramente sarebbe da analizzare. Così come sarebbe inaccettabile che un materiale così pericoloso non fosse rimosso a distanza della legge 257 del 1992. In particolare vicino a una scuola. L’amianto, infatti, anche in tale forma, può causare malattie lungo latenti di natura gravissima quali il mesotelioma pleurico, l’asbestosi o il carcinoma polmonare”. “Nonostante mi abbiano contattato sia per e-mail che telefonicamente, – aggiunge – dopo qualche mese e le rassicurazioni ricevute, niente a oggi mi pare sia stato fatto. Purtroppo l’esposizione, anche occasionale, di un bambino alle fibre di tale materiale può causargli una malattia gravissima e mortale. La presenza di amianto nelle nostre scuole di ogni ordine e grado è un fatto attuale, non ancora risolto e quasi sempre sottovalutato…”. “Dopo la segnalazione ricevuta – spiegano dal Comune – è stata attivata la procedura di bonifica e il proprietario dell’immobile la sta seguendo secondo quanto previsto dalla legge”.