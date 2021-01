Amici di Civica riconferma Barbara Papi presidente dell’associazione

CALENZANO – Tre candeline sulla torta di compleanno per Amici di Civica l’associazione culturale legata a doppio filo a Civica Biblioteca di Calenzano. Alla guida dell’associazione è stata confermata Barbara Papi come presidente, coadiuvata da un direttivo che nell’occasione si è allargato a sette membri: oltre a Papi ne fanno parte le confermate Gianna Bocconi, […]

CALENZANO – Tre candeline sulla torta di compleanno per Amici di Civica l’associazione culturale legata a doppio filo a Civica Biblioteca di Calenzano. Alla guida dell’associazione è stata confermata Barbara Papi come presidente, coadiuvata da un direttivo che nell’occasione si è allargato a sette membri: oltre a Papi ne fanno parte le confermate Gianna Bocconi, che mantiene la carica di vicepresidente, Vanna Vannucci che assume anche il ruolo di segretario e Patrizia Lombardi. Tre le new entry: Maria Giovanna Tiana, Adriana Calzonetti e Umberto Mormile.

Ridefiniti anche i ruoli dei referenti delle varie attività dell’associazione.

In attesa di poter tornare a organizzare eventi dal vivo, Amici di Civica è attualmente impegnata con la seconda edizione del concorso letterario nazionale “Civica di Calenzano” organizzato in collaborazione col Comune, che tanto successo ha ottenuto al suo debutto l’anno scorso.

“Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, stiamo ricevendo anche stavolta molte richieste di partecipazione, sia per racconti brevi che per poesie – spiega Papi – La premiazione, pandemia permettendo, è prevista entro l’estate. Ma già dal mese di marzo prossimo abbiamo iniziative ed eventi che speriamo finalmente di poter far partire in Civica”.

Ogni mercoledì dalle 9 alle 12 si tiene il Mercatino del libro usato davanti all’ingresso della Biblitoeca Civica il cui ricavato, come sempre a offerta libera, permette all’associazione di donare a fine anno nuovi libri e dvd per il catalogo di Civica. Cosa che è accaduta anche nel 2020 nonostante le difficoltà del Covid-19. Il catalogo online del Mercatino è anche sul sito dell’associazione (www.amicidicivica.it) dove è possibile trovare anche tutte le informazioni relative all’attività di Amici di Civica, oltre che sulle pagine di Facebook.