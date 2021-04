Amici di Doccia, in uscita una nuova edizione de “I Quaderni” e il restauro di 44 esemplari del Museo

SESTO FIORENTINO – E’ uscita la nuova edizione de “I Quaderni” a cura dell’Associazione degli amici di Doccia, rivista annuale nata nel 2007 per divulgare gli studi su una delle principali manifatture ceramiche dell’Europa settecentesca, quella fondata nel 1737 da Carlo Ginori a Doccia. Sono 44 gli esemplari rari tornati a splendere dopo un lungo periodo di letargo passato nel deposito del museo dove non erano […]

Sono 44 gli esemplari rari tornati a splendere dopo un lungo periodo di letargo passato nel deposito del museo dove non erano accessibili ai visitatori e questo è stato possibile grazie agli Amici di Doccia. “Così ancora una volta lo spirito che ha accompagnato l’impegno degli Amici di Doccia – si legge in una nota degli Amici di Doccia – si riconferma essere lo studio, la tutela e la promozione del patrimonio, voluti non come riflesso nostalgico del passato, ma come fonte di energia creativa per il futuro”.

Tra le opere restaurate: Amore e Psiche in gesso riduzione con varianti dal marmo antico conservato nellaTribuna delle Gallerie degli Uffizi, Bacchino ebbro in terracotta di Massimiliano Soldani Benzi e Perseo con la testa di Medusa in cera, di Vincenzo Foggini, su invenzione di Giovan Battista Foggini.

“I Quaderni” escono in un’edizione speciale, bilingue, dedicata all’onorevole Edoardo Speranza, già Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e alla principessa Giorgiana Corsini, per il loro comune impegno, in momenti diversi, in favore del Museo di Doccia, che dal maggio del 2014 è chiuso al pubblico.