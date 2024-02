Amministrative a Lastra a Signa: il Pd ufficializza la candidatura a sindaco di Emanuele Caporaso

LASTRA A SIGNA – Emanuele Caporaso sarà il candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali del giugno 2024, lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dell’Unione Comunale del Pd lastrigiano riunitasi ieri sera presso il circolo Le Cascine. “Quella di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) – è una data importante per il Partito Democratico dl Lastra a Signa, – si legge in una nota – giungiamo all’assemblea di questa sera al termine di un percorso che abbiamo iniziato alcuni mesi fa insieme ad Angela Bagni. Come partito ci siamo rivolti al nostro sindaco per primo, come è giusto che sia, per avere indicazioni sul profilo che potesse proseguire il suo operato alla guida della nostra amministrazione comunale. Lei ci ha proposto un nome sul quale sono seguite consultazioni ampiamente condivise all’interno del nostro partito coinvolgendo tutti gli organi e tutti i circoli del nostro territorio. Durante questi mesi, ci siamo confrontati sulla prospettiva comune che vogliamo dare in ambito locale al partito democratico che aspira a governare la comunità di Lastra a Signa nei prossimi cinque anni”.

“In segreteria – dice il segretario del Pd lastrigiano, Alessio Ducci – ci eravamo prefissati l’obiettivo di raggiungere una candidatura unitaria e coesa che esprimesse continuità con l’ottimo lavoro svolto dalla giunta del sindaco Angela Bagni. Anzi, permettetemi di ringraziare Angela per il suo impegno costante sempre con e fra i nostri concittadini, sempre pronta a confrontarsi mettendo per prima la faccia ed assumendosi le proprie responsabilità e per gli importanti risultati raggiunti per la nostra comunità. Risultati ottenuti collegialmente grazie al lavoro svolto dagli assessori e dai consiglieri comunali, anche a ognuna ed ognuno di loro va il mio ringraziamento. Un gruppo di persone composto da donne e uomini ispirati dalla passione politica arricchita dalle professionalità personali. Ed è proprio con questo spirito che abbiamo trovato tutte e tutti convergenza unitaria sulla proposta di Angela Bagni di candidare Emanuele Caporaso, attuale vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici, Una figura che nel nostro partito non necessita di presentazioni. Un cognome quello di Caporaso sul quale hanno trovato convergenza tutte le forze progressiste e riformiste con le quali ci siamo confrontati per la costruzione della futura alleanza di coalizione. Una coalizione che sta prendendo forma ed è in via di definizione, nelle settimane scorse abbiamo incontrato di nuovo SPL, il Partito Socialista e Italia Viva ognuno di loro ritiene la figura di Emanuele come un valore aggiunto per la squadra, nei prossimi giorni concluderemo il secondo giro di consultazioni incontrando i dirigenti locali di Azione”.

E ancora: “Noi riteniamo che Emanuele Caporaso con le sue capacità di pragmatismo e competenza, sia la figura giusta per guidare la nostra amministrazione nei prossimi 5 anni, per portare a termine e dare concretezza ai progetti iniziati durante la legislatura di Angela Bagni, dalla nuova viabilità, al recupero del Sant’Antonio, il restauro delle antiche mura, la rivitalizzazione del centro storico, i fondi per le scuole, la progettazione di due nuovi asili, l’impegno sui temi del sociale, gli investimenti a favore delle frazioni, il parco fluviale che grazie alla viabilità dolce del nuovo ponte si unirà in un grande parco con i Renai. Uno degli aspetti che mi ha più colpito nella sua visione prospettica della nostra comunità è la sua sensibilità nei confronti dei giovani. Ogni cittadina, ogni centro storico è vitale se attrattivo e frequentato dalle giovani generazioni noi crediamo che questa sarà una delle nuove sfide che ci attendono. ci sono grandi idee, grandi ambizioni che andremo a formalizzare attraverso il programma che scriveremo uniti nella comunità del partito democratico ed insieme alle altre forze che intendono far parte della coalizione. Per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio la sua candidatura unitaria votata all’unanimità dall’assemblea del Partito Democratico di Lastra a Signa”.

“La prima parola non può essere che grazie, un grazie che rivolgo al Pd lastrigiano – ha detto Caporaso – che sotto la guida del segretario Alessio Ducci è riuscito a convergere e a trovare la sintesi su una candidatura unitaria, un risultato non scontato al quale hanno contribuito tutti gli organi di partito. Il mio ringraziamento va poi alle persone che sono l’anima di questo partito e che questa sera mi hanno dimostrato il loro sostegno in un clima di coesione e partecipazione che si riscontra solo quando si è riusciti a fare squadra intorno al bene primario per il quale noi tutti ci impegniamo, ovvero la comunità di Lastra a Signa. Gli interventi di stasera a partire dal nostro sindaco Angela Bagni, che ringrazio per le belle parole spese e per la fiducia che mi ha sempre dimostrato, e che hanno visto far prendere la parola ad assessori, consiglieri comunali, a partire dal nostro capo gruppo Duccio Zingoni, coordinatori di circolo, membri dell’assemblea ed iscritti e simpatizzanti, non fanno altro che dare ulteriore carica e responsabilità per affrontare la prossima scadenza elettorale. Adesso inizia il lavoro serrato di avvicinamento al 9 giugno, i prossimi passi saranno quelli di definire la coalizione a sostegno della candidatura, la condivisione delle linee programmatiche con le altre forze politiche e la definizione delle liste dei candidati che dovranno essere forte espressione del territorio. So che per tutto questo posso contare su una squadra affiatata, che metterà passione e capacità per quella che sarà la nostra Lastra del futuro”.

“Una giornata importante quella di ieri, – ha concluso il sindaco Bagni – una svolta per il futuro di Lastra a Signa. Sono veramente felice di poter lasciare il testimone a una persona capace, preparata, che mi ha accompagnato in tutti questi dieci anni del mio mandato; una persona con la quale ho sempre lavorato con lealtà e correttezza condividendo obiettivi e progettualità e che sono sicura che darà continuità al lavoro, che insieme alla mia squadra, abbiamo portato avanti in questi anni e alle tante sfide che ancora attendono il territorio. Una figura quella di Emanuele Caporaso che sarà in grado di dare continuità ma anche innovazione al governo di questo Comune. Infine ringrazio il mio partito per essermi sempre stato vicino ed avermi sempre sostenuta in tutte le scelte e nei momenti positivi ma anche difficili di questi anni. La nostra forza è stata l’unione e la coesione”.