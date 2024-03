Amministrative a Lastra a Signa: Paolo Giovannini è il candidato sindaco del centro-destra

LASTRA A SIGNA – E’ Paolo Giovannini il candidato sindaco del centro-destra alle prossime elezioni amministrative di Lastra a Signa. La guida di un campo largo che comprende Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Partito Liberale Italiano, che attende una risposta da Udc, Noi moderati e Popolo della famiglia e che strizza l’occhio anche a Italia Viva e Azione. Oggi pomeriggio l’investitura ufficiale alla presenza del vice-segretario nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, e del coordinatore regionale azzurro Marco Stella. Insieme a loro il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, la consigliera metropolitana della Lega Cecilia Cappelletti, la presidente regionale del Partito Liberale, Elisabetta Marinari, oltre ai rappresentanti locali di Forza Italia (Valerio Baronti e Paolo Giusti) e Lega (Luciano Giusti).

Un campo largo che, in vista dell’appuntamento con le urne di inizio giugno, si pone due obiettivi: garantire alla cittadinanza quelle risposte “che il centro-sinistra in questi anni ha sempre annunciato e mai dato”, come ha detto Stella, e fare da “traino” alle elezioni regionali del 2025. Con una parola d’ordine: unità di intenti e di programmi. “Lastra a Signa – ha detto l’onorevole Bergamini – è un Comune pieno di complessità e Paolo Giovannini, a cui sono legata da un rapporto di grande stima, è la persona giusta per essere il nuovo sindaco. Una persona che non ha mai derogato ai propri valori, colui che può dare la speranza che anche nelle “periferie rosse” della Toscana possa affermarsi un modello diverso di fare politica, che mette al centro la qualità della vita delle persone”. Concetti ribaditi da Stella, che ha aggiunto: “Non c’è un solo motivo per continuare a votare centro-sinistra, se non per “tradizione di famiglia”. Da quella che ci risulta i candidati a sindaco saranno soltanto due, per cui i cittadini non hanno alternative, ovvero possono decidere di restare dove sono rimasti fino a oggi, con scarsi risultati, o, finalmente, di cambiare”.

“I nostri – ha detto Gemelli – non sono partiti che stanno insieme e che formano una coalizione per convenienza, ma per convinzione. Orgogliosi di quello che rappresentiamo. Un’unione, quella del centro-destra, che può rappresentare il valore aggiunto per arrivare a quell’alternanza concreta di governo che i Comuni della provincia di Firenze si meritano. Partendo da un dato importante, dal sostanziale pareggio fra centro-sinistra e centro-destra alle ultime elezioni politiche. Dobbiamo partire da lì, da quelli che saranno i risultati elettorali di Firenze e provincia, per ambire a qualcosa di significativo anche alle regionali dell’anno prossimo”. “Credo fortemente nei valori di cui Giovannini si farà portatore – ha concluso Marinari – e che metteranno al centro la persona e le esigenze che la caratterizzano”.

“Sono trent’anni che faccio politica, – queste le parole di Giovannini – un arco di tempo più che sufficiente per vedere con i mie occchi tutto quello che il centro-sinistra ha sempre promesso e mai fatto sul territorio. Da oggi in poi ci metteremo il massimo impegno per arrivare a raggiungere un risultato che per noi sarebbe storico e per arrivare al quale c’è bisogno di tutti. Da qui il mio appello, non solo alle forze politiche che ancora sono indecise sul da farsi, ma anche a tutte le singole persone che vogliono contribuire a cambiare la guida di questo Comune. Da parte nostra la massima disponibilità ad ascoltare tutti e le istanze che ogni cittadino rappresenta”.