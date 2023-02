Amministrative e Toscana 2025: il Commissario regionale della Lega Luca Baroncini presenta il nuovo direttivo

FIRENZE – Il neo Commissario regionale della Lega, Luca Baroncini (nella foto), ha nominato le cinque persone che formeranno il direttivo, l’organo che lo affiancherà nella sua esperienza di responsabile del partito in Toscana. Il responsabile organizzativo sarà Andrea Barabotti, quello del tesseramento Filippo La Grassa, il responsabile enti locali, Mario Agnelli, la comunicazione sarà affidata a Eliseo Ucci mentre per il ruolo di responsabile amministrativo è stata scelta Elena Vizzotto.

“Ci tengo a ringraziare il mio predecessore Mario Lolini per il lavoro svolto e il grande impegno profuso – afferma Baroncini – così come Carlo Vellutini, che si è occupato dell’aspetto comunicativo, e Paolo Prisciandaro che invece ha curato le questioni amministrative. Ho confermato Barabotti e La Grassa rispettivamente all’organizzativo e al tesseramento perché le loro qualità e competenze sono un valore aggiunto e la loro esperienza è preziosa in questa fase di cambiamento. In quello che era il mio ruolo (responsabile enti locali) ho voluto un sindaco: Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, persona di valore che conosce a menadito la macchina amministrativa e che quindi saprà al meglio coordinare gli eletti e i loro atti. Alla comunicazione ho scelto Eliseo Ucci, che ha ben chiari i temi della Lega Toscana lavorando per il gruppo Lega in Regione. Infine Elena Vizzotto nel delicato ruolo di responsabile amministrativo: è persona capace e di cui ho grande fiducia”. Baroncini ha espresso, infine, parole di apprezzamento anche per Manfredi Ruggiero, segretario regionale della Lega Giovani e per tutto il lavoro del movimento giovanile toscano.

“L’obiettivo di questo team non può che essere Toscana 2025: vincere le regionali insieme alla coalizione, massimizzando il risultato della Lega. Per far questo i nostri tesserati ed eletti continueranno a incontrare i cittadini raccontando loro le nostre proposte. Prima però ci sono le elezioni amministrative di quest’anno e del prossimo. Nel 2023 vanno al voto anche i capoluoghi Pisa, Siena e Massa. Lavoreremo sodo in questi mesi per vincere”.

“Come sindaco – conclude – ho imparato che per raggiungere gli obiettivi è fondamentale darsi un metodo di lavoro: il mio sarà basato su riunioni regionali mensili per dialogare e poi impartire le riflessioni assunte alle province e da queste alle sezioni e viceversa dalla base riceveremo informazioni, proposte e progetti che attraverso il lavoro delle sezioni e dei segretari provinciali arriveranno sul tavolo regionale. Ho già iniziato a incontrare i militanti in alcune province e ho trovato una Lega Toscana unita e fortemente motivata dopo i risultati delle scorse politiche. Sono certo che con l’entusiasmo, la passione e le competenze ci leveremo tante soddisfazioni. Il buon lavoro della Lega e di Matteo Salvini in questi primi mesi di governo è stato molto apprezzato dagli italiani e il partito è già cresciuto nelle percentuali. Anche in Toscana il lavoro dei nostri parlamentari e dei consiglieri regionali è molto importante e apprezzato dai cittadini. Non è un caso: la concretezza e l’ascolto sono il modo per risolvere davvero i problemi degli italiani e dei toscani. Non le piattaforme Rousseau o i salotti radical chic, ma guarderemo negli occhi i toscani e quegli sguardi saranno la nostra benzina per guidare i Comuni e dal 2025 la regione più bella del mondo”.