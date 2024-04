Amministrative, Ghelardini (GD Prato): “Lotteria per scegliere candidati? Idea penosa, Lega la ritiri e chieda scusa ai cittadini”

PRATO – “A Prato c’è chi costruisce la classe dirigente e le proposte di governo guardando ai propri valori, facendo sintesi tra associazionismo e terzo settore, ascoltando i cittadini, la propria base e i propri militanti. Poi ci sono partiti che offrono posti facendo lotterie o giochi a premi. Sono curioso di sapere cosa ne pensa Gianni Cenni dell’idea della Lega di fare una lotteria per costruire il programma e selezionare i candidati”: a dirlo è Niccolò Ghelardini, segretario Giovani Democratici Prato. “Si sta parlando del nostro futuro, – aggiunge – del futuro di centinaia di migliaia di persone. Davvero si pensa di affidare a una lotteria la scelta di chi potrebbe essere amministratore della nostra città? Se nella Lega hanno problemi a riempire le liste, a creare classe dirigente o a ideare proposte politiche per Prato, allora forse è meglio che si facciano delle domande. Come Giovani Democratici riteniamo inaccettabile che si giochi in questo modo con il futuro di Prato, facendo poi leva su una lotteria, come se la nostra città – basta guardare i dati – non avesse già abbastanza problemi con la ludopatia e il gioco d’azzardo. Alla Lega diciamo solo una cosa, di ritirare questa penosa idea e di chiedere scusa ai cittadini di Prato”.