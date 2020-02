SIGNA – “Amministrazioni nelle periferie, progetti e proposte”: questo il tema dell’incontro in programma lunedì prossimo, 2 marzo, al circolo Rinascita di San Piero a Ponti (in piazza del Popolo) con inizio alle 21. Progetti e proposte perché nell’occasione saranno presenti il vice-sindaco Marinella Fossi e l’assessore Andrea Di Natale. E sarà l’occasione per fare il punto della situazione su una parte importante delle “periferie” del Comune di Signa.