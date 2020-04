Amore e altre ricette di cucina con “La pAsta del Cuore”

CAMPI BISENZIO – “Ah l’amore, l’amore” direbbe lo scrittore Antonio Manzini che ha dato il titolo al suo ultimo lavoro, una nuova avventura del vicequestore Rocco Schiavone, ma quanti tipi di amore ci sono? E come si può nutrire l’amore? Noi non lo sappiamo, ma questo pomeriggio, 6 aprile, alle 17 in diretta Facebook sulla pagina di Radio Geronimo c’è “La pAsta del Cuore”. Una trasmissione con la chef Sabrina Caterina Rossello dove si parla di amore e di ricette culinarie di come nutrire l’amore con i libri e le ricette di cucina.