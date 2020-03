“Amore e dintorni” spettacolo al Circolo Arci di Carraia

CALENZANO – Per festeggiare il 142esimo anniversario della fondazione della Società Musico-Filodrammatica di Carraia, venerdì 6 marzo alle 21.30 si terrà uno spettacolo dal titolo “Amore e dintorni. Inventori di storie raccontano sentimenti reali”. L’appuntamento è al circolo Arci di Carraia in via Bellini con la compagnia teatrale de “I ragazzi over 25…”. In scena saranno: Rosaria Aiazzi, Marco Brogi, Maria Delle Macchie, Tiziana Federighi, Maura Grossi, Ornella Mercuri, Patrizia Nardo, Eura Nocciolini, Anna Ottaviani, Bruna Ottaviani, Panaiula Galeazzi, Alberto Scaltriti, Mauro Tinacci, Marzia Toci del Medico, Sandra Vannini e Katrin Ziegler. Regia di Valentina Cappelletti.