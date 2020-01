“Amore pasticci e altri guai”, un libro per raccontare la Piana Fiorentina

SESTO FIORENTINO – Un poco rosa e un poco giallo, “Amore, pasticci e altri guai” della sestese giornalista di Piananotizie, Elena Andreini pubblicato nel 2016 da Apice Libri, è questo. In un piccolo comune della Piana Fiorentina in una girandola di eventi, si incontrano e si scontrano curiosi personaggi con i loro sogni, i desideri e gli amori mai confessati. Il libro sarà presentato al Bar Nazionale Biblioteca dell’Amicizia di Pistoia dai giornalisti Sandra Nistri e Maurizio Gori il 18 gennaio alle 17.30.

Quintalto è un tranquillo Comune dell’hinterland fiorentino, un luogo dove, apparentemente, non accade niente ma, in realtà, si intrecciano relazioni, rapporti, gelosie in grado di scatenare eventi imprevedibili e anche divertenti colpi di scena. In questo microcosmo, immaginario ma non troppo, vivono ad esempio Marta, il marito Bengi impresario di pompe funebri con la segreta aspirazione di creare un “funeral store all’americana” e il padre di lui Centimo protagonista, addirittura, di una tentata rapina in banca, alla verde età di 82 anni, per poter andare ai Caraibi. Con loro gli amici di sempre Max e Dorina specializzata nel “cake design” e la figlia Vivien che, a Londra, si è fidanzata con un altro ex residente a Quintalto, Rocco, palestratissimo reduce dalla Casa del Grande Fratello. Quintalto ha anche, però, un altro figlio, anzi una figlia celebre: quella Rebecca Contini diventata poi una famosa attrice di soap opera con il nome di Becky Blume ed i riccioli biondi (castani al tempo del liceo..) che scuote generosamente in ogni intervista televisiva ma anche nella vita privata. Su tutti gli abitanti del Comune veglia l’amatissimo primo cittadino Michelangelo “Memè” Rossini adorato incondizionatamente da tutti, o quasi, gli abitanti di Quintalto, animali compresi: Memè, con un suo inconfessabile segreto, è il vero pernio attorno a cui ruota tutta la vita della comunità e sarà proprio lui, ed una improbabile relazione con Becky finita a tutta pagina sui giornali locali e non, a scatenare una serie di eventi pirotecnici legati all’inaugurazione delle nuove terme all’interno delle cave cittadine. Alla fine, come in ogni ‘commedia’ che si rispetti, tutti i nodi si scioglieranno e Quintalto tornerà alla più o meno sonnacchiosa vita di tutti i giorni vegliato ancora da Memè, rieletto sindaco con una percentuale record di consensi.