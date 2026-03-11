Anbi e la “Notte delle idrovore tricolori”: gli impianti si illuminano per sensibilizzare su gestione idrica e sicurezza

FIRENZE – Il tricolore “accende” gli impianti idraulici della Toscana. Anche i Consorzi di bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, partecipano alla “Notte delle idrovore tricolori” promossa dall’Anbi. Dalle 19.30 del 12 marzo (ma sono previste iniziative anche in altre date), in prossimità con la Giornata mondiale dell’acqua, i principali impianti idraulici italiani si illumineranno infatti con i colori della bandiera italiana, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei soggetti decisori sulla necessità di avviare urgentemente piani strategici, come quelli infrastrutturali e di manutenzione del territorio.

“I Consorzi di bonifica della Toscana aderiscono anche quest’anno alla iniziativa di Anbi, – afferma Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana – un evento dal grande impatto visivo, concepito per tenere alta l’attenzione sul tema dell’acqua, come risorsa da tutelare e come elemento da gestire in occasione di eventi critici, durante i quali gli stessi impianti che nella notte del 12 marzo vedremo in una veste suggestiva si rivelano spesso fondamentali”. “È importante ricordare, anche attraverso eventi come questo, il grande lavoro portato avanti da tutti i Consorzi attraverso i propri tecnici, i mezzi e le opere idrauliche che ci permettono di contenere rischi e disagi quando se ne presenta la necessità, – ha aggiunto Fabio Zappalorti, direttore di Anbi Toscana – un’iniziativa simbolica, che auspichiamo serva a ricordare ai cittadini l’impegno dei nostri enti per il benessere e la sicurezza dei territori».

Ecco tutti gli impianti che saranno illuminati in Toscana: il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ha acceso già il 9 marzo la sede di Viareggio (che è anche impianto idrovoro). Accensione dalla stessa data e fino al 12 marzo per l’idrovora della Bufalina (Vecchiano, Pisa) e per quella di Brugiano (Massa) e ancora dal 10 al 12 marzo per l’impianto di Lobaco (Lucca). Nel comprensorio del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno protagonista è invece l’idrovora Chiusa dei Monaci sul Canale Maestro della Chiana ad Arezzo (dal 10 al 12 marzo). Sul territorio del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, nella notte del 12 marzo (a partire dalle 19.30) a tingersi di verde, bianco e rosso sarà quindi l’impianto idrovoro Fosso di Piano a Signa, situato in prossimità del fiume Bisenzio e dell’area umida dei Renai. Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno partecipa con l’impianto di Ragnaione e la storica sede di Palazzo Franchetti, entrambi a Pisa. Per il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa ecco la sede operativa e l’annessa idrovora della Mazzanta a Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) e l’impianto di irrigazione Fossa Caldaia 1 a Venturina Terme (Campiglia Marittima, Livorno). Infine, il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud che ha scelto di illuminare con il Tricolore l’idrovora di Casotto Venezia (tra Grosseto e Marina di Grosseto) per tutta la settimana del 9-15 marzo.