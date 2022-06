Anche a Campi Bisenzio si costituisce Azione, il partito fondato da Carlo Calenda

CAMPI BISENZIO – Si sta costituendo in questi giorni a Campi Bisenzio il comitato “Campi Bisenzio in azione”, che ha già dato il via alla campagna di tesseramento. “Nei prossimi giorni – si legge in una nota – i gazebo saranno un’occasione per incontrare i cittadini con i quali confrontarsi su temi di politica nazionale […]

CAMPI BISENZIO – Si sta costituendo in questi giorni a Campi Bisenzio il comitato “Campi Bisenzio in azione”, che ha già dato il via alla campagna di tesseramento. “Nei prossimi giorni – si legge in una nota – i gazebo saranno un’occasione per incontrare i cittadini con i quali confrontarsi su temi di politica nazionale e, soprattutto, in vista delle elezioni amministrative in programma l’anno prossimo a Campi, su argomenti legati al territorio campigiano come la tutela del lavoro, la viabilità e la mobilità. Elaboreremo programmi coerenti con le posizioni nazionali di “Azione”, ma nel rispetto del confronto e della democratica condivisione delle scelte”.