Anche a Lastra a Signa la sanificazione del territorio

LASTRA A SIGNA – Partirà da metà della prossima settimana il servizio di sanificazione degli arredi urbani. Servizio che sarà svolto da Alia servizi ambientali e si concentrerà su panchine, pensiline, fermate autobus, dissuasori, paletti parapedonali, cestini, ringhiere, campane vetro e calotte Rui. Prosegue naturalmente anche lo spazzamento meccanico. “Raccomandiamo a tutti i cittadini – spiegano dal Comune – di seguire il corretto conferimento dei rifiuti, di non abbandonare cartacce a terra, di non buttare sacchetti pieni nei cestini e sacchetti per strada, oltre a rispettare le basilari norme igieniche”.

(Nella foto la sanificazione fatta a Campi Bisenzio)