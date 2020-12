Anche a Lastra a Signa “si accende” il Natale, il sindaco Angela Bagni: “Un po’ diverso ma non privo di significato”

LASTRA A SIGNA – Che sia un Natale diverso dal solito è sotto gli occhi di tutti, un Natale se vogliamo più “intimo” e che probabilmente ci consentirà di mettere in evidenza quelli che sono i reali valori di questa festa. Nei giorni scorsi, anche a Lastra a Signa è stato “acceso” l’albero che accompagnerà tutti i lastrigiani per il periodo delle festività. Accompagnato da queste parole che il sindaco Angela Bagni ha scritto su Facebook: “Abbiamo acceso l’albero in piazza Pertini e con questo gesto, insieme agli addobbi e alle luminarie in giro per la città, abbiamo dato simbolicamente il via al periodo delle feste. Quest’anno sarà un Natale un po’ diverso e particolare ma non privo di significato. Un grazie alla banda musicale della Misericordia di Malmantile”.